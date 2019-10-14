كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الروسي يحذر من فرار عناصر "داعش" من مناطق شمال شرقي سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الروسي، مساء اليوم الأحد، عن تحذيره من فرار عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) من مناطق شمال شرقي سوريا، جراء العملية العسكرية التركية الجارية ضد الفصائل الكردية، التي تحتجز تلك العناصر.

وقال المركز الروسي للمصالحة في سوريا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، في بيان لرئيسه اللواء أليكسي باكين، إن الإرهابيين المحتجزين في السجون، التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، قد يهربون من مراكز الاعتقال جراء العملية العسكرية التركية".

ولفت اللواء باكين: إلى أن "قسد تحرس 7 سجون لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، وما لا يقل عن 8 مخيمات نازحين، بمن فيهم عائلات الإرهابيين".

وقال باكين: إن "الخروج المحتمل للإرهابيين من المعتقلات قد يخلق تدهورا حادا في الشرق الأوسط برمته"، داعيا "كافة أطراف التسوية السورية إلى اتخاذ إجراءات لضمان منع تحقق ذلك السيناريو".

وقال المسؤول العسكري: إن "ما يقدر بـ 120 ألف شخص على الأقل في مخيمات تديرها قسد بشمال سوريا معرضون للخطر بسبب العملية العسكرية التركية".