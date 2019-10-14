كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير تركي: هناك إحباط في الشارع العربي من موقف جامعة الدول اتجاه العدوان علي سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بالشأن التركي، اليوم الأحد، إن "سقف الشارع العربي كان مترفعًا، من قيام الجامعة العربية باتخاذ موقف قوي ضد العملية العسكرية التركية، وهذا يرجع إلى عدم ادراك طبيعية العمل داخل الجامعة العربية، وتداخل الأوضاع الاقليمية والدولية".

وتابع الخبير بالشأن التركي، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء اليوم الأحد، أن الشارع العربي كان يتطلع لاتخاذ اجراءات صارمة ضد تركية، مثل تجميد بعض الاستثمارات العربية في أنقرة، وهذا أدى لاحباط في الشارع العربي، لكن ليس في الإبداع أفضل مما كان.

وأشار إلى أن قطر والصومال وليبيا، شكلوا عائق أمام تصعيد الموقف العربي ضد تركيا في الجامعة العربية، مشيرًا إلى عدم نجاح العرب في اتخاذ موقف قوي ضد أنقرة كان أمرًا غير مستبعد، فمجلس الأمن الدولي نفسه عجز عن اصدار قرار ضد الاعتداء التركي للأراضي السورية.

هذا وقال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، خلال تصريحات صحفية سابقة، إن الاحتلال التركي لشمال سوريا، يأتي استكمالا لتنفيذ مخطط 25 يناير، مضيفًا أن الولايات المتحدة حاولت في البداية تقسيم وتمزيق المنطقة من خلال الفوضى الخلاقة، بعدما وجدت أن التدخل العسكري مكلف في العراق، لافتَا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم الإثنية الدينية والعرقية لتفتيت الشرق الأوسط، ومن يقوم بتنفيذ هذا المخطط جماعة الإخوان.

