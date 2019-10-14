خريبكة.. متلاشيات وبقايا الفوسفاط ب “OCP” تتسب في مصرع خمسيني تحت الركام ونجاة آخرين بأعجوبة 

اهتزت مدينة خريبكة، أمس السبت، على خبر مصرع رجل خمسيني، كان ينقب رفقة آخرين عن متلاشيات المجمع الشريف للفوسفاط من حديد، ونحاس بخريبكة، فانجرف تراب هضبة الفوسفاط، وطمره.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الهالك متعود على التوجه إلى مطرح متلاشيات المجمع الشريف للفوسفاط رفقة آخرين، من أجل البحث عن المتلاشيات فيه، وإعادة بيعها، إلا أن الحظ لم يسعفه، إذ انجرف جزءً من التراب وطمره.

وأشار المصدر ذاته إلى أن أصدقاء الضحية حاولوا استخراجه من تحت الركام، لكن من دون جدوى، إذ تم إبلاغ رجال الوقاية المدنية، الذين حلوا في عين المكان، وأخرجوا الضحية جثة هامدة من تحت الركام، بعد أزيد من ساعة وربع من البحث.

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ونقلت جثة الهالك صوب مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي في خريبكة لإخضاعها للتشريح بأمر من النيابة العامة، فيما باشرت عناصر الأمن تحقيقا في ظروف، وملابسات الواقعة.

ويعتبر البحث عن المتلاشيات في هضاب الفوسفاط مهنة منتشرة بين سكان الجماعات، التي تحيط بالمكان، حيث يتعرضون لحوادث كثيرة تهدد حياتهم.