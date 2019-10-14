الشوبي: المجتمع فسد بذهاب قيمة “داخل سوق راسي”

اعتبر الفنان محمد الشوبي، في تدوينة، نشرها، أمس السبت، أن المجتمع فسد، مع ضياع قيمة أسماها “داخل سوق راسي”.
وعبر الشوبي عن رأيه، مدونا:” كانت قيمنا تجتمع عند أجدادنا في كلمة بسيطة هي “داخل سوق راسي”، ملي مشات هاد القيمة فسد المجتمع”.
ودأب الشوبي على التعبير عن أفكاره، وقناعاته في شتى المجالات ، وجعل من من حائطه الفايسبوكي، مكانا لذلك، كواحد من أكثر الفنانين اهتماما بالشأن العام.
وعلى المستوى الفني، قدم محمد الشوبي مسرحية “جوج جوج من الحاجة” رفقة مجموعة مسرح “تاغنجا”، يوم الثلاثاء المقبل، في مدينة سطات.
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