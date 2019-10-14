بعد ظهوره على مقطع فيديو تداول عبر “واتساب”..الأمن يلقي القبض على شخص حاول سرقة محل تجاري بالدار البيضاء

بعدما تم تداول مقطع فيديو عبر تطبيقات التراسل الفوري؛ أحالت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بنمسيك سيدي عثمان بالدار البيضاء على النيابة العامة المختصة، اليوم الأحد، شخصا من ذوي السوابق القضائية، ظهر في مقطع الفيديو المذكور، وهو بصدد تعريض صاحب محل تجاري وسائق سيارة، للسرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض.

وأكدت مصالح الأمن الوطني، في بلاغ لها، أنها تفاعلت مع مقطع فيديو الذي تم تداوله عبر تطبيقات التراسل الفوري، حيث تبين أنه لم يتم تسجيل أية شكاية حول هذه الواقعة، قبل أن تقود الأبحاث إلى تحديد هوية الضحايا ويتم تحصيل إفاداتهم فضلا عن توقيف المشتبه فيه بدوره.

وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تم بإشراف من النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم تقديمه أمام العدالة.