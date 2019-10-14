الحكومة السودانية والحركات المسلحة تتفاوضان مباشرة الثلاثاء

كشفت مصادر متطابقة عن أن التفاوض المباشر بين الحكومة الانتقالية السودانية والحركات المسلحة بالعاصمة جوبا ستبدأ بعد غد الثلاثاء.

وقال مصدر، لـ"العين الاخبارية"، إن اللقاء المباشر بين الفرقاء السودانيين سيبدأ الثلاثاء لمناقشة ملف الترتيبات الأمنية، مشيرا إلى أنه من المنتظر التوقيع على اتفاق وقف إطلاق نار شامل وأن يكون اليوم ذا طابع احتفالي.





كما أكدت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية" أن رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم سيصل جوبا صباح غد الإثنين؛ للدخول في محادثات العملية السلمية.

ووصل إلى العاصمة جوبا، الأحد، وفد من الحكومة السودانية برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان "حميدتي" للمشاركة في محادثات سلام مع الحركات المسلحة، التي ستنطلق غدا الإثنين بجنوب السودان.

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وكانت وفود الحركات المسلحة وصلت أمس السبت، وعلى رأسها رئيس الجبهة الثورية الدكتور الهادي إدريس يحيى، وممثلون من حركتي العدل والمساواة.

وفي ذات السياق، أكد المبعوث الرئاسي ومستشار سلفاكير للشؤون الأمنية توت قلواك أن بلاده اتخذت جميع الإجراءات التأمينية والتنظيمية اللازمة لبدء الجلسة الافتتاحية للمفاوضات.

وكشف توت عن قائمة الرؤساء الذين أكدوا الحضور، وهُم: رئيس أوغندا يوري موسفيني، والتشادي إدريس ديبي، والكيني أوهورو كنياتا، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بينما اعتذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن الحضور على أن ينوب عنه رئيس الوزراء مصطفي مدبولي.

وتشمل قائمة الحضور أيضاً قيادات الخدمة المدنية والسفراء المعتمدين لدى جوبا ورؤساء الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، والإدارة الأهلية، والقيادات الدينية وقادة العمل الإعلامي.

ومن المقرر أن تبدأ جولة المفاوضات بجلسة افتتاحية يحضرها رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إضافة إلى عدد من رؤساء الدول الشقيقة والصديقة، وتهدف إلى إنهاء الحرب في دارفور وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

وتجري المحادثات بين الحكومة السودانية وتحالف الجبهة الثورية الذي يضم نحو 7 فصائل مسلحة، بجانب الحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة الجنرال عبدالعزيز الحلو، والتي تسيطر على مناطق واسعة بولاية جنوب كردفان.