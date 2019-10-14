روسيا .. الامل الجديد للسعودية لخروجها بماء الوجه من عاصفة الحزم

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

كشفت مصادر سعودية عن مساعي النظام الحاكم في المملكة للإستعانة بأطراف دولية لإخراجها من الأزمة التي وقعت فيها باليمن.

وذكرت المصادر ان السعودية ستستغل زيارة الرئيس الروسي فلادمير بوتين اليوم الاثنين للمملكة السعودية، لبحث إمكانية التدخل الروسي في حرب اليمن، بما يضمن للسعودية الخروج من الحرب بماء وجهها.. مستغلة سعي الرئيس الروسي لتقدم نفسه كحليف في المنطقة عوضاً عن الولايات المتحدة الأمريكية التي اثبتت فشلها في المنطقة، لا سيما بعد فشل منظومتها الدفاعية التي زودت السعودية بـ 88 منها في التصدي للطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة.

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وتأمل السعودية أن تلعب روسيا دورا مهما في ملف حرب اليمن، التي تحولت إلى مستنقع غرق فيه النظام السعودي، مع تصاعد قدرات قوات صنعاء وتقنياتها العسكرية.

وقال الكاتب السعودي حسن شبكشي في مداخلة على قناة العربية السعودية إن روسيا ستلعب دورا مهما في اليمن بالمرحلة المقبلة.

وأشاد شبكشي في قدرات الرئيس الروسي الاستخباراتية ، مشيرا إلى أن لروسيا علاقات وجذور مع سلطتي الأمر الواقع في اليمن، كما أنه يلزم لكي تعزز روسيا حضورها في المنطقة اغلاق عدد من الملفات ومنها ملف اليمن الذي ترغب السعودية أيضا في اغلاقه.