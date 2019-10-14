الجيش السوري يتخذ قرار المواجهة للعدوان التركي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – دمشق

ذكرت وسائل إعلام سورية أن الجيش العربي السوري دفع بقوات عسكرية، اليوم الأحد إلى شمالي البلاد من أجل التصدي للعدوان التركي على الأراضي السورية.وقالت وكالة الأنباء السورية سانا، إن المئات من الجنود ووحدات من الجيش السوري، بدأت بالتحرك باتجاه شمال البلاد، للانتشار داخل مدينة منبج وعلى مداخلها ومخارجها “لمواجهة الغزو التركي”.

ونقل موقع “سبوتنيك” عن مصدر ميداني تأكيده وصول تعزيزات كبيرة للجيش السوري أمس السبت إلى محيط مدينة منبج شمال حلب، من اجل الانتشار داخل المدينة وتسلم النقاط والمناطق الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وأوضح المصدر إن “هذه الإجراءات تتم بموجب اتفاق تم التوصل إليه بين روسيا وسوريا من جهة وبين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية من جهة ثانية”.

وتواصل القوات التركية عدوانها العسكري، الذي بدأته الأربعاء الماضي، على شمال سوريا، بذريعة إيجاد منطقة آمنة لعودة اللاجئين السورين، وسط مخاوف دولية من أن يتسبب الهجوم في إعادة إحياء تنظيم داعش الإرهابي الذي دحر مطلع العام الجاري على يد قوات سوريا الديمقراطية.