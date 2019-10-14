علاء مبارك يوجه رسالة للشعب المصري.. ويُعلن: الرئيس الأسبق يتحدث عن ذكريات نصر أكتوبر

الموجز

نشر نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، صورة لوالده، أثناء خدمته في القوات الجوية، عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر”.

وعلق علاء على الصورة قائلا: “١٤ أكتوبر عيد القوات الجوية -ذكرى أطول معركة جوية فى التاريخ المعاصر معركة المنصورة، كل عام ونسور مصر بخير”.

أعلن نجل الرئيس الأسبق مبارك، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، مفاجأة خاصة بوالده، في عيد القوات الجوية.

وقال نجل الرئيس الأسبق على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر“: “قريبا.. الرئيس مبارك يتحدث عن ذكريات حرب أكتوبر في عيدها الـ46”.

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وفي السياق نفسه، نشر نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، صورة لوالده، أثناء خدمته في القوات الجوية، عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر”.

وفي سياق منفصل، كان أخر ظهور لعلاء مبارك أثناء عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا، والذي توفي يوم الثلاثاء الماضي، عن عمر يناهز 58 عاما، وتم تلقي عزائه الخميس الماضي في مسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين عقب صلاة المغرب، وحضره عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والرياضة والسياسة والمجتمع.

وكان أبرز الحضور، علاء وجمال مبارك، المستشار مرتضى منصور، حمادة هلال، أحمد السقا، محمد هنيدي، نهال عنبر، محمد أبو داوود، أشرف زكي، خالد زكي، عصام كاريكا، هنا الزاهد ووالدتها وشقيقاتها، أحمد وكريم فهمي، نجوم مسرح مصر، وغيرهم.