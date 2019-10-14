شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السياسة.. محامى أسرة على سالم يتقدم بشكوى لـ"خارجية قطر" لضمان محاكمته بقضاة مستقلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار اليوم الأحد، المتعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب، وجاءت أهمها كالتالى: محامى أسرة على سالم يتقدم بشكوى لـ"خارجية قطر" لضمان محاكمته من قضاة مستقلين حزب الحرية: حديث الرئيس تضمن رسائل طمأنة للشعب حول قضايا الساعة كاتب سعودى يفضح إرهاب أنقرة فى سوريا: أردوغان مجرد أداة بيد الغرب Advertisements النائبة فايقة فهيم تطالب بتطبيق "الزراعة المستدامة" بعد نجاحها عالميًا غداً .. "اسكان النواب" تواصل مناقشة قانون البناء الموحد إسكان النواب توافق على إلزام المالك فى حال رفع الغطاء التأمينى بإيقاف الأعمال خطة النواب تطالب بتجنيب مرتبات العاملين على الصناديق.. والمالية: ده اللى بيحصل

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