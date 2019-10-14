شكرا لقرائتكم خبر عن فتوى جديدة لبرهامي حول حكم الهروب من دفع تذكرة القطار.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفتى الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، أن الهروب من دفع تذكرة القطار، أمر حرام شرعا، وخاصة أن الأموال التى تدفع تدخل فى تحسين الخدمات في السكة الحديد.

جاء ذلك ردا على السؤال الذى وجه له أحد السائلين عبر موقع "صوت السلف" هل يلزمني شرعًا دفع تذكرة القطار حتى مع سوء الخدمة، خاصة إذا لم أجد مكانًا أجلس عليه؛ بسبب الزحام الشديد؟ كما أنه لا يوجد مكان مخصص للطلبة كما هو منصوص عليه في اللائحة.

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فأجاب برهامي قائلا :"فيلزمك دفع التذكرة خاصة وأنك تعلم هذه الأمور وقبلت بها، وعدم الازدحام لكثرة الناس غير مقدور عليه، ولو أن جميع الناس صنعوا مثلك لما وُجد مال يمكن به تحسين الخدمة؛ فتزداد سوءًا حتى تتوقف بالكلية".