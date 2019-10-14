شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الوضع الأمنى تحسن كثيرا فى سيناء.. والإرهاب تعرض لضربات موجعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب، إن سيناء تخضع لعملية تطهير أمنى وعسكرى واسعة، انطلاقا من رؤية واضحة للقيادة السياسية بضرورة ردع الارهاب من جهة وعدم تحول سيناء إلى شوكة في ظهر مصر من جهة ثانية.

وأشاد فى بيان له اليوم بالتصريحات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، خلال الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة، والتى نفى فيها حدوث أى عمليات تهجير فى سيناء للأهالى.

وقال، إنه كانت هناك بعض البيوت والمزارع الملاصقة لقطاع غزة وكانت تستغل في بناء الأنفاق وتم إزالتها بعد تعويض أهلها ودفع المليارات.

وأضاف، أن الوضع الأمنى تحسن كثيرا فى سيناء والإرهاب تعرض لضربات موجعة ولا تزال عمليات الملاحقة الأمنية مستمرة حتى اللحظة وستتحول سيناء عما قريب إلى مكان خال تماما من الإرهابيين والعملاء.