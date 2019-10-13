رئيس مصلحة الإنعاش بمستشفى الهاروشي: استقبلنا 3 أطفال رمتهم والدتهم من الطابق 4 وهذه وضعيتهم-فيديو

قال رئيس مصلحة الإنعاش بمستشفى الهاروشي، مساء الأحد إن “المستشفى استقبل 3 أطفال، رمتهم والدتهم من الطابق الرابع، اليوم الأحد”.

وتترواح أعمار هؤلاء الأطفال، ما بين عام و10 سنوات؛ إذ أكد رئيس مصلحة الإنعاش بمستشفى الهاروشي، في حديثه مع “اليوم 24” أن “الطفل الأكبر سنا يبلغ 10 سنوات، والثاني 6 سنوات، والرضيع لا يتجاوز عمره سنة واحدة”.

وأوضح المصدر ذاته، أن “الطفلين اللذين يبلغان 10 سنوات و6 سنوات وضعيتهم الصحية مستقرة لحد الآن؛ أصيبوا بردود على مستوى البطن والصدر والأطراف”.

وشدد رئيس مصلحة الإنعاش بمستشفى الهاروشي، على أن” الرضيع حالته حرجة، إذ أصيب على مستوى الجمجمة ويعاني من نزيف على مستوى الدماغ، إضافة إلى كونه لايستطيع التنفس الا عبر آلة، فضلا عن إصابته على مستوى البطن والأطراف”.

وأورد المصدر ذاته أن “هؤلاء الاطفال يخضعون إلى المراقبة الطبية المشددة من طرف الأطباء والممرضين”.

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ويشار إلى أن “حي أناسي” في الدار البيضاء اهتز ظهر اليوم الأحد، على وقع جريمة صادمة، ارتكتبها أم في حق 3 من أبنائها، الذين رمتهم من سطح المنزل، كما يجهل لحد الآن أسباب الحادث.

إلى ذلك، جرى اعتقال الأم وزوجها.