استعدادا لمباراة الغابون الودية.. المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بطنجة

واصل المنتخب الوطني لكرة القدم، تحضيراته للمباراة الودية التي ستجمعه الثلاثاء القادم، بمنتخب الغابون، على أرضية الملعب الكبير لمدينة طنجة.

وخاضت العناصر الوطنية، اليوم الأحد، حصة تدريبية بملحق ملعب طنجة الكبير، وهي الحصة التي كانت مفتوحة أمام وسائل الإعلام، وركز خلالها البوسني وحيد خاليلوزيتش على الجانبين التقني والتكتيكي.

ويستهدف خاليلوزيتش تقديم أداء جيد ضد الغابون، لمحو الصورة السلبية التي ظهرت بها “أسود الأطلس”، الجمعة الماضي أمام المنتخب الليبي، حيت انتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.

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وشهد لقاء ليبيا، الذي احتضنه الملعب الشرفي بوجدة، غياب الانسجام بين لاعبي المنتخب الوطني، فضلا عن ارتكابهم أخطاء فادحة، لعل أبرزها الخطأ المشترك بين ياسين بونو حامي عرين الأسود، وخط الدفاع، وهو الخطأ الذي مكن الليبيين من إحراز هدف التعادل.

وتمثل مباراة الغابون، الظهور الرابع للمدرب البوسني مع المنتخب الوطني، فبالإضافة للقاء ليبيا، خاض الأسود قبل ذلك، تحت قيادة خاليوزيتش مباراتين وديتين. شتنبر الماضي، ضد كل من بوركينافاسو والنيجر، حيث انتهت الأولى بالتعادل الإيجابي هدف لمثله، بينما حسمت العناصر الوطنية الثانية بهدف نظيف.