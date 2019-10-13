الأرجنتين تُسقِط الإكوادور بسداسيّة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اكتسح المنتخب الأرجنتيني، الأحد، منافسه الإكوادوري بستة أهداف لهدف وديًا ضمن استعداداتهما لتصفيات قارة أميركا الجنوبية لكأس العالم لكرة القدم، في مباراة قدم المنتخب الأرجنتيني فيها أداءً هجوميا من أعلى طراز، وفرض سيطرته منذ الشوط الأول.

وأنهى المنتخب الأرجنتيني الشوط الأول متفوقًا بثلاثة أهداف عن طريق لوكاس نيكولاس، وألاريو وجون، وإسبينوزا لاعب الإكوادور بالخطأ في مرماه، وولياندرو باريديس، من ضربة جزاء.

وبدأ الشوط الثاني بقوة هجومية من الإكوادور، الذي نجح في تقليص الفارق بتسجيل هدف عبر أنخيل مينا في الدقيقة 49.

ولكن سرعان ما عادت السيطرة من جديد لراقصي التانغو، وأضافوا ثلاثة أهداف آخرى عن طريق غيرمان بيزيلا ونيكولاس دومينغويز ولوكاس أوكامبوس في الدقائق 66 و82 و86.