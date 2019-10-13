شاهد.. ملكة جمال تونس توجه رسالة للرئيس الجديد

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وجهت ملكة جمال تونس السابقة "هبة تلمودي" رئيسة جمعية أنوار تونس المعنية بالأطفال المحتاجين للمساعدة، كلمة للرئيس التونسي الجديد “قيس سعيد”، وذلك في إطار تغطية شبكة "فرانس 24" لإحتفالات التونسيين بانتخابات الرئاسة. ووجهت "تلمودي" شكرها للشعب التونسي، الذي أكد على تمتعه بوعي شديد بعد الحشد والوقوف في طوابير الانتخابات وخاصة الشباب الذين رأو في "قيس سعيد" صورة مختلفة عن باقي المرشحين، بالإضافة إلى تمتعه بالسمعة الجيدة والنزاهة ونظافة اليد.

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