شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال قيس سعيد في أول تعليق بعد إعلان فوزه بالرئاسة التونسية؟ والان مع التفاصيل

وجه المرشح التونسي الفائز بالانتخابات الرئاسية قيس سعيد، الشكر للشعب التونسي بعد حصوله على 75% من الأصوات في الجولة الثانية. وكتب سعيد عبر حسابه بتويتر:ربنا لك الحمد لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك.. شكرا من أعماق الأعماق لمن دعمنا ومنحنا الثقة، ثقتكم لن تذهب سدى. ربّ يسّر وأعن. Advertisements ومن المقرر أن يلقي سعيد كلمة لأنصاره بعد قليل حسب ما نقلت سكاي نيوز عربية. وفاز أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية في تونس متقدما بفارق كبير على منافسه رجل الأعمال نبيل القروي، حسب نتائج استطلاع للرأي نشر نتائجه التلفزيون الحكومي التونسي مساء الأحد.

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