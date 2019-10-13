شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الرئيس التونسي يكشف موعد أول زيارة خارجية له والان مع التفاصيل

أكد الرئيس التونسي الجديد "قيس سعيد"، في خطاب له بعد إعلان فوزه فى انتخابات الرئاسة التونسية، أن أول زيارة خارجية له سيقوم بها إلي الجزائر، وذلك بعد أن يتم تنصيبه رئيسا للبلاد.

ونقل التليفزيون نتائج أولية نشرتها مؤسسة سيغما كونساي لسبر الآراء، الأحد، تحقيق المرشح المستقل لرئاسيات تونس قيس سعيد 76.9 بالمائة من الأصوات، ليقترب إلى قصر قرطاج.

وقالت المؤسسة (خاصة) إن سعيد حصل على 76.9 بالمائة من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، في حين حصل مرشح حزب "قلب تونس" نبيل القروي على 23.1 بالمائة.

وحل سعيّد في المرتبة الأولى بالدور الأول من الانتخابات بحصوله على نسبة 18.4 بالمائة فيما حلّ القروي في المركز الثاني بنسبة 15.5 بالمائة.