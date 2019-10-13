(الانفكاك الاقتصادي) الفلسطيني يواجه تهديدات إسرائيلية

رام الله المحتلة ـ د ب أ: تواجه خطة الحكومة الفلسطينية للانفكاك الاقتصادي وتحقيق تنويع في الاستيراد والتصدير وتعزيز المنتج الفلسطيني تحدي تهديدات دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وحذر منسق أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية كميل أبو ركن السلطة الفلسطينية أمس الاول من “عواقب وخيمة” إذا لم تتوقف المقاطعة الاقتصادية فيما يتعلق باستيراد الأبقار والمواشي من السوق الإسرائيلية. وهدد أبو ركن في بيان بأن إسرائيل ستُقدِم في المدى القريب على وقف إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى أسواقها، وأنها “لن تسمح بوجود مقاطعة من أي نوع للمنتجات الإسرائيلية، نتيجة القرار الأحادي للسلطة الفلسطينية الذي يضر باقتصاد الطرفين”. وفي المقابل، رفضت الحكومة الفلسطينية، على لسان الناطق باسمها إبراهيم ملحم التهديدات الإسرائيلية على خلفية القرار الفلسطيني بوقف استيراد المواشي من الأسواق الإسرائيلية. وقال ملحم في بيان إن تهديدات إسرائيل “تأتي استمراراً لسياسة الضم والاستيطان والتهويد التي يعتنقها قادة اليمين الإسرائيلي المتطرف”. وأضاف أن الحكومة “متمسكة بحقها في تنويع مصادر استيرادها، وفق ما نص عليه اتفاق باريس الاقتصادي” الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1994 ليحكم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. وذكر أن الحكومة “ستواصل سعيها لإحلال البضائع والمُنتجات العربية محل المُنتجات الإسرائيلية، وشراء الخدمة الطبية من المستشفيات العربية في مصر والأردن بديلاً عن تلك المقدمة من المستشفيات الإسرائيلية”.