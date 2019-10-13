روما ـ د ب أ: أنقذت سفينة الإنقاذ “أوشن فايكينج” 74 مهاجرا كانوا في زورق في عرض البحر المتوسط قبالة سواحل ليبيا صباح مساء أمس الاول ، حسبما غردت منظمة الإغاثة “إس.أو.إس. ميديترينيي” على موقع “تويتر” للتواصل.

وقالت المنظمة أمس: “رغم أنهم جميعا منهكون جراء عملية هروبهم الخطيرة، تبدو حالة جميع الناجين مستقرة حتى الآن”. ولم يتضح إلى أين ستحمل السفينة المهاجرين. ورغم الجهود التي يبذلها قادة أوروبا، لا توجد آلية حتى الآن بشأن كيفية توزيع المهاجرين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.وعلى مدار الأشهر الماضية، اضطر المهاجرون الذين أنقذتهم سفن إغاثة خيرية إلى البقاء في عرض البحر، حيث رفضت إيطاليا ومالطا استقبالهم حتى توافق دول أخرى في الاتحاد استقبال بعضهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر (أوشن فايكينج) تنقذ 74 مهاجرا في (المتوسط) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.