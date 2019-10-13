التونسيون يصوتون في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية

تونس ـ رويترز: أدلى التونسيون أمس بأصواتهم في جولة إعادة حاسمة في الانتخابات الرئاسية، حيث يختار الناخبون بين أستاذ قانون متقاعد وقطب في مجال الإعلام، وذلك بعد ثمانية أعوام من اندلاع الثورة.

ويحق لأكثر من سبعة ملايين ناخب تونسي الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات في أكثر من 4500 مركز اقتراع موزعة في جميع محافظات وقرى تونس، وتأمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تسجيل نسبة اقتراع أفضل من انتخابات الدور الأول، الذي لم تتعد نسبة المشاركة بها 41% .

وهناك اختلاف شاسع بين قيس سعيد ونبيل القروي اللذين تغلبا على 24 مرشحا نافسوهما في الجولة الأولى بعد أن عزف الناخبون عن المرشحين التقليديين والمؤسسة السياسية القائمة بسبب الإخفاق في معالجة المشكلات الاقتصادية المزمنة. وكان من بين المرشحين عدد من الساسة الأقوى نفوذا في تونس. ويتمتع الرئيس في تونس بدرجة من التحكم المباشر في السياسات تقل عن تلك الممنوحة لرئيس الوزراء. وأسفرت انتخابات تشريعية جرت الأسبوع الماضي عن برلمان منقسم بشدة دون مسار واضح لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة. وبغض النظر عمن سيتولى الرئاسة ورئاسة الوزراء في تونس فإنهما سيواجهان التحديات نفسها التي أثقلت كل التحالفات الماضية وهي مشكلة البطالة المزمنة، والتي تبلغ نسبتها 15 بالمئة، وارتفاع التضخم الذي يبلغ معدله 6.8 في المئة والغضب من تراجع مستوى الخدمات العامة ومطالب المانحين الأجانب بتطبيق إجراءات لخفض العجز وتقليص الدين العام.