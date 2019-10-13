البنتاجون: ترامب أمر القوات بالتحرك جنوبا وليس مغادرة سوريا

واشنطن ـ وكالات: أعلن البنتاجون أمس أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يأمر القوات الأميركية بمغادرة سوريا. وحسب “أسوشيتد برس” قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر إن الرئيس ترامب أمر القوات الأميركية في سوريا بالتحرك جنوبًا مع هجمات تركيا ضد الأكراد، ولكن ليس مغادرة سوريا. وحسب “رويترز” قال مسؤولان أميركيان إنه تم نقل عدد قليل من القوات الأميركية بعيدا عن موقع في عين عيسي بسوريا جراء القتال بالمنطقة.وقال مسؤول أميركي في وقت سابق أمس إن القوات الأميركية المتواجدة في شمال سوريا المعرضة لخطر “العزلة” يمكن أن تشتبك مع القوات التي تدعمها تركيا.

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