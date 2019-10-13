"نعمات عبدالله" تؤدي القسم كأول امرأة رئيساً للقضاء السوداني

أدت "نعمات محمد عبدالله" الأحد، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيساً لقضاء جمهورية السودان.



وتعد نعمات عبدالله التي يتنظر أن تتسلم مهامها رسمياً غد الإثنين، أول امرأة تتقلد منصب رئيس القضاء في السودان والمنطقة العربية والأفريقية.

كما أدى القسم أمام رئيس مجلس السيادة، تاج السر الحبر نائباً عاماً لجمهورية السودان، وحضر مراسم اليمين الدستورية عدد من أعضاء مجلس السيادة والأمين العام لرئاسة الجمهورية.

وتاج السر الحبر ونعمات محمد عبدالله، يعرفان بمساندتهما للحراك الثوري الذي أطاح بنظام الحركة الإسلامية السياسية بقيادة عمر البشير.





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وبأدائهما اليمين الدستورية يكون السودان قد طوى صفحة 30 عاماً من أخونة العدالة في البلاد.

وتدرجت نعمات عبدالله في السلك القضائي السوداني إلى أن وصلت لقاضي محكمة عليا، بعد أن حصلت على قاضي محكمة استئناف وجزئية بالخرطوم في وقت سابق.





وأطلق على "نعمات" ورفيقات لها لقب "كنداكة" الذي يستخدم لتمجيد السيدات، حيث كان يطلق على ملكات "مملكة مروي" التاريخية في القرن الثالث قبل الميلاد.





وتضاف نعمات عبدالله، للمكاسب التي حققتها نساء السودان بالتمثيل الرفيع في الحكومة الانتقالية، حيث جرى تعيين أسماء محمد عبدالله وزيرة للخارجية لأول مرة في تاريخ البلاد ونيل سيدتين عضوية مجلس السيادة، و4 سيدات تقلدن وزارات اتحادية.