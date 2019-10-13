أزمة جديدة لفوزي شاوشي تطيح به خارج بوعريريج الجزائري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قرر نادي شباب أهلي برج بوعريريج الذي ينشط في الدوري الجزائري إنهاء العلاقة التعاقدية التي تربطه بحارس مرماه فوزي الشاوشي بسبب سوء السلوك.

وكان الحارس، الذي قدم أوراق اعتماده خلال المباراة الشهيرة أمام مصر التي دارت بمدينة أم درمان السودانية، والتي كان رهانها التأهل لكأس العالم 2010، دخل في خلاف مع مدربه الفرنسي فرانك دوما، بسبب تمسكه باللاعب أساسيا خلال المباراة أمام شبيبة الساورة، المندرجة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الجزائري.

والتصقت صورة الشاوشي بالمشاكل نظرا لتاريخه الحافل بالأزمات مما منعه من نحت مسيرة كروية موفقة.

وخلق شاوشي أول أزمة له في عام 2008، وذلك عندما رفض المشاركة مع منتخب الجزائر في معسكر مخصص للتحضير لمنافسات تصفيات مونديال 2010، وهو ما دفع مدربه في تلك الفترة رابح سعدان لاستبعاده من قائمة اللاعبين الذين وجه إليهم الدعوة.

وواصل شاوشي مسلسل سقطاته عام 2010، عندما نطح الحكم البنيني المعتزل كوفي كودجا خلال المباراة بين الجزائر ومصر ضمن منافسات أمم أفريقيا، ما جعل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يسلط عليه عقوبة الإيقاف لـ3 مباريات.

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ولم يرتدع شاوشي بهذه الحادثة التي كادت تكلفه الاستبعاد من قائمة الجزائر المشاركة في مونديال جنوب أفريقيا 2010، حيث قام بتصرفات غير رياضية في نهائي كأس الجزائر لسنة 2013، ليقرر الاتحاد الجزائر لكرة القدم إيقافه عن النشاط لمدة سنتين.

وفي سنة 2016، قرر الاتحاد الجزائري إيقافه عن اللعب لمدة 10 مباريات، وذلك على خلفية ضربه عبدالرؤوف بلهاني، حارس وفاق سطيف في تلك الفترة.

وبعدها بسنة، تم الحكم على شاوشي بالسجن لمدة 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ بعد اعتدائه على شرطي في إحدى المباريات.

"العين الرياضية" تلقي الضوء خلال الفيديوجراف التالي على جملة الأزمات التي تسبب فيها فوزي الشاوشي طوال مسيرته الكروية.