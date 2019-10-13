زيارة بوتين وعدوان تركيا.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الأحد 13 أكتوبر/تشرين الأول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تبرز: بوتين يشيد بدور الإمارات في المنطقة ويجدد إدانته لهجوم "أرامكو"، وأوروبا وعدوان تركيا على سوريا.. شبح داعش يرعب القارة العجوز، ووزير الدفاع الأمريكي: الهجوم التركي على شمالي سوريا أصبح "غير محتمل"، ومنظمة الإيثار الخيرية.. ستار إخواني لنشر الفكر الإرهابي بالسودان، وتركي الفيصل: تفاخر إيران باحتلال 4 عواصم عربية "وقاحة"، ومسؤول أمريكي: قواتنا في سوريا قد تشتبك مع موالين لتركيا.

وفي الاقتصاد تطالعون: بوتين يؤكد مشروعات روسية بالمليارات مع الإمارات والسعودية، والإمارات وروسيا.. شراكة اقتصادية تعززها اتفاقيات استراتيجية، وتراجع عجز الميزان التجاري لمصر إلى 21.4 مليار دولار في يوليو، وأولى خطوات روسيا للاستغناء عن الدولار.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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