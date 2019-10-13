نبيل القروي يقر بالهزيمة في انتخابات الرئاسة التونسية

أقر رئيس حزب "قلب تونس" المرشح نبيل القروى بهزيمته في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية، التي أجريت الأحد، أمام منافسه قيس سعيد.

ورأى القروي في كلمة من مقر حملته الانتخابية أن تكافؤ الفرص لم يتوفر بسبب الإفراج عنه قبل 48 ساعة فقط من الاقتراع، قائلا "تم حرماني من التواصل مع الناخبين التونسيين".







وفاز أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية، متقدما بفارق كبير على منافسه رجل الأعمال نبيل القروي.

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وأعلن التلفزيون التونسي فوز المرشح المستقل قيس سعيد بالانتخابات، بعد حصوله على نسبة 76.9%.

ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "سيجما كونساي" حصل سعيد على 76.9% مقابل حصول القروي على 23,1% من الأصوات.

وتوجه القروي بالشكر إلى كل التونسيين الذي صوتوا له وصوتوا لقيس سعيد، وأكد أنه رغم حالته النفسية والبدنية أجرى المناظرة وأنه لم يكن مستعدا لها.

وبيّن أن منافسه كان بإمكانه مقابلة أنصاره وأعضاء حملته والشخصيات والمنظمات الوطنية وتوجيه حملته، في حين أنه كان في السجن ولم يكن بإمكانه القيام بهذا الأمر.



كما صرح القروي بأن حزبه في انتظار النتائج الرسمية التي ستقدمها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ومن ثمة سيعرفون كيف يتصرفون.

