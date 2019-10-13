قيس سعيد يفوز بانتخابات رئاسة الجمهورية في تونس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حصل المرشح الرئاسي التونسي قيس سعيد على 76.9% من الأصوات بجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، وفق مؤسسة سيجما كونساي لاستطلاعات الرأي. يأتي ذلك فيما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، استمرار عملية فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة الحادية عشرة في تاريخ البلاد. وقال نبيل بفون رئيس الهيئة، في مؤتمر صحفي، مساء الأحد، إن نسبة المشاركة في جولة الإعادة بلغت 57.8% في 70% من مراكز الاقتراع.

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