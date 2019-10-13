قيس سعيد يشكر التونسيين: ثقتكم لن تذهب سدى

تقدم الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد، الأحد، بالشكر للناخبين، قائلاً "أشكر من لم ينتخبني لأنه اختار بإرادة وحرية مطلقة".

وأكد سعيد، خلال كلمة مقتضبه عقب إعلان استطلاعات الرأي بفوزه برئاسة تونس، أن التونسيين أبهروا العالم بعطائهم ودمائهم، مضيفاً "اليوم نحاول أن نبني قدرات لتونس جديدة".

وتابع قيس سعيد "نعرف حجم المسؤولية، وأن الدولة يجب أن تستمر بكل قوانينها وتشريعاتها، وسنعمل في الخارج من أجل القضايا العادلة وأولها القضية الفلسطينية".





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وسبق حديث سعيد أن قال في تغريدة على تويتر: ربنا لك الحمد لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.. شكرا من أعماق الأعماق لمن دعمنا ومنحنا الثقة، ثقتكم لن تذهب سدى".

وأعلن التلفزيون التونسي الرسمي فوز قيس سعيّد بأكثر من 75% من الأصوات وفقا لاستطلاعات الرأي.



وكان راديو "موزاييك إف إم" التونسي قال في وقت سابق إن استطلاعا للرأي أجرته شركة إمرود أشار إلى حصول سعيد على 72.53% من الأصوات في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية.

كما أكدت مؤسسة سيجما كونساي لسبر أن قيس حصل على 76.9% من الأصوات مقابل 23.1% لنبيل القروي في رئاسيات تونس.



