هزاع المنصوري.. أسئلة وإجابات من الفضاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسئلة عديدة تلقاها هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي وعربي يصل إلى محطة الفضاء الدولية، إذ خصص مواعيد ثابتة بشكل يومي للإجابة عن تلك الأسئلة والتواصل مع طلبة المدارس والجامعات.

كان لقاء هزاع الأول على متن المحطة مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي طرح عليه عددا من الأسئلة حول شعوره وهو يمثل دولة الإمارات والوطن العربي، وكيف كان شعوره وقت أن حملته الصواريخ انطلاقا نحو المحطة.

وفي ذات السياق، نظم مركز محمد بن راشد للفضاء لقاء مفتوحا بين هزاع وطلبة المدارس والجامعات، ضمن برنامج طموح زايد، الذين وجهوا بدورهم عددا من الأسئلة من بينها أهمية إجرائه الأبحاث العلمية في الفضاء، ونصيحته لشباب المستقبل الذين يحلمون بأن يكونوا رواد فضاء مثله، وكيف ظهرت دولة الإمارات من الفضاء، وغيرها من التساؤلات التي أجاب عنها خلال رحلته.

واستمرت رحلة هزاع المنصوري خلال الفترة من ٢٥ سبتمبر حتى ٣ أكتوبر، أجرى خلالها ١٦ تجربة علمية.