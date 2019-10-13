قالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعقد اجتماعا دفاعيا طارئا لمجلس الوزراء يوم الأحد لبحث الخيارات المتاحة فيما يتعلق بالهجوم التركي في شمال شرق سوريا.
وفرنسا واحدة من شركاء واشنطن الرئيسيين في التحالف الذي تقوده لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، ودعت إلى اجتماع طارئ للدول الأعضاء في التحالف.
كانت هذه تفاصيل خبر الإليزيه: ماكرون سيعقد اجتماعا طارئا للحكومة لبحث الهجوم التركي بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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