الإليزيه: ماكرون سيعقد اجتماعا طارئا للحكومة لبحث الهجوم التركي بسوريا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

قالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعقد اجتماعا دفاعيا طارئا لمجلس الوزراء يوم الأحد لبحث الخيارات المتاحة فيما يتعلق بالهجوم التركي في شمال شرق سوريا.

وفرنسا واحدة من شركاء واشنطن الرئيسيين في التحالف الذي تقوده لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، ودعت إلى اجتماع طارئ للدول الأعضاء في التحالف.