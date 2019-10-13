اليمين الفرنسي ينتخب "جاكوب" زعيمًا لانتخابات البلدية 

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الأحد 13 أكتوبر 2019
كريستيان جاكوب
متابعات_الخليج 365
انتخب حزب "الجمهوريين" اليميني الفرنسي، اليوم الأحد، رئيس كتلته النيابية كريستيان جاكوب، زعيماً لقيادته في الانتخابات البلدية المقررة في مارس.
وجاكوب، البالغ 59 عاماً، وزير سابق كانت الاستطلاعات ترجح فوزه، وقد انتُخب من الدورة الأولى بنيله 62.58% من الأصوات، حسب ما أعلن الحزب.
وقبل خمسة أشهر من موعد الانتخابات البلدية، سيلقى على عاتق جاكوب مهمة إحداث تغيير في مسار حزب يشهد منذ سنتين تراجعاً.
ونال الجمهوريون، 8.48% من الأصوات في انتخابات المجلس الأوروبي التي أجريت في مايو(أيار)، في تراجع كبير مقارنة بنتائجه في الانتخابات التشريعية الفرنسية الأخيرة حين نال 22.23% من الأصوات.
وقد دفعت النتائج الكارثية بزعيم الحزب لوران فوكييه، إلى التنحي من رئاسة الحزب.
وكان الحزب، وتسميته السابقة "التجمّع من أجل حركة شعبية"، قد أوصل نيكولا ساركوزي، إلى سدة الرئاسة في 2007.
وبعد صدور النتائج قال جاكوب، إن "الجمهوريين لن يستعيدوا مكانتهم كحزب يميني كبير وشعبي وما لم يعيدوا إحياء الوعد بتوحيد الشعب".
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