عاجل.. القروي يقر بهزيمته فى الانتخابات الرئاسية التونسية

الأحد 13 أكتوبر 2019

نبيل القروي

متابعات_الخليج 365

أقر المرشح لانتخابات الرئاسة التونسية الخاسر "نبيل القروي"، مساء اليوم الأحد، بهزيمته أمام منافسه قيس سعيد في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية المبكرة التي جرت اليوم.

Advertisements

وأعلن التليفزيون الرسمي في تونس، فى نبأ عاجل له منذ قليل، فوز قيس سعيد في انتخابات الرئاسة التونسية.

ونقل التليفزيون نتائج أولية نشرتها مؤسسة سيغما كونساي لسبر الآراء، الأحد، تحقيق المرشح المستقل لرئاسيات تونس قيس سعيد 76.9 بالمائة من الأصوات، ليقترب إلى قصر قرطاج.

وقالت المؤسسة (خاصة) إن سعيد حصل على 76.9 بالمائة من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، في حين حصل مرشح حزب "قلب تونس" نبيل القروي على 23.1 بالمائة.

وحل سعيّد في المرتبة الأولى بالدور الأول من الانتخابات بحصوله على نسبة 18.4 بالمائة فيما حلّ القروي في المركز الثاني بنسبة 15.5 بالمائة.