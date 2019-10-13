الجنرال مظلوم كوباني عبدي

متابعات_الخليج 365

قال قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" الجنرال مظلوم كوباني عبدي، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام العالمية، إن روسيا والنظام السوري قدموا اقتراحات قادرة على إنقاذ حياة الملايين من الأكراد، موضحًا أنه يتعين علي الأكراد تقديم تنازلات مؤلمة لموسكو وبشار الأسد، واختيار الحياة بدل من تعرض شعب الأكراد للإبادة.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. قائد قوات قسد: قدمنا تنازلات لبشار الأسد لوقف إبادة شعبنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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