ماذا قال قيس سعيد في أول تعليق بعد إعلان فوزه بالرئاسة التونسية؟

الأحد 13 أكتوبر 2019

قيس سعيد

الخليج 365

وجه المرشح التونسي الفائز بالانتخابات الرئاسية قيس سعيد، الشكر للشعب التونسي بعد حصوله على 75% من الأصوات في الجولة الثانية.



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وكتب سعيد عبر حسابه بتويتر:ربنا لك الحمد لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك.. شكرا من أعماق الأعماق لمن دعمنا ومنحنا الثقة، ثقتكم لن تذهب سدى. ربّ يسّر وأعن.

ومن المقرر أن يلقي سعيد كلمة لأنصاره بعد قليل حسب ما نقلت سكاي نيوز عربية.

وفاز أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية في تونس متقدما بفارق كبير على منافسه رجل الأعمال نبيل القروي، حسب نتائج استطلاع للرأي نشر نتائجه التلفزيون الحكومي التونسي مساء الأحد.