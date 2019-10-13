شاهد.. احتفال أنصار قيس سعيد بفوزر مرشحهم

أنصار قيس سعيد

الخليج 365 ـ متابعات

نقلت عدسة شبكة "العين الإخبارية"، جانب من احتفالات أنصار الرئيس التونسي الجديد "قيس سعيد"، وسط العاصمة تونس وذلك بعد إعلانه رسميًا رئيسًا للبلاد، بعد فوزه على منافسه نبيل القروي بنسبة 72% من أصوات الناخبين.



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