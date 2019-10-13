عاجل.. التلفزيون التونسي يعلن فوز "قيس سعيد" بانتخابات الرئاسة 

الأحد 13 أكتوبر 2019

قيس سعيد

الخليج 365

أعلن التليفزيون الرسمي في تونس، فى نبأ عاجل له منذ قليل، فوز قيس سعيد في انتخابات الرئاسة التونسية.

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ونقل التليفزيون نتائج أولية نشرتها مؤسسة سيغما كونساي لسبر الآراء، الأحد، تحقيق المرشح المستقل لرئاسيات تونس قيس سعيد 76.9 بالمائة من الأصوات، ليقترب إلى قصر قرطاج.

وقالت المؤسسة (خاصة) إن سعيد حصل على 76.9 بالمائة من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، في حين حصل مرشح حزب "قلب تونس" نبيل القروي على 23.1 بالمائة.

وحل سعيّد في المرتبة الأولى بالدور الأول من الانتخابات بحصوله على نسبة 18.4 بالمائة فيما حلّ القروي في المركز الثاني بنسبة 15.5 بالمائة.