قبرص التركية تنقلب على أنقرة: نبع «الدماء» لا نبع «السلام»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) وصف رئيس قبرص التركية مصطفى أكينجي، التي لا تحظى بأي اعتراف دولي سوى من جانب تركيا، عملية «نبع السلام» التي تنفذها تركيا في شرقي الفرات بـ«نبع الدماء»، وهو ما أثار غضب المسؤولين في أنقرة. وقال أكينجي إن ما شهده عام 1974 كانت حربا أراقت الدماء حتى إن أطلق عليها عملية السلام، مفيدا أن عملية نبع السلام الحالية هي نبع للدماء، وهو ما أثار غضب المسؤولين في أنقرة، إذ استنكر نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي تصريحات أكينجي هذه، ووصفها بأنها «تفتقر للمعرفة التاريخية».

وصف رئيس قبرص التركية مصطفى أكينجي، التي لا تحظى بأي اعتراف دولي سوى من جانب تركيا، عملية «نبع السلام» التي تنفذها تركيا في شرقي الفرات بـ«نبع الدماء»، وهو ما أثار غضب المسؤولين في أنقرة. وقال أكينجي إن ما شهده عام 1974 كانت حربا أراقت الدماء حتى إن أطلق عليها عملية السلام، مفيدا أن عملية نبع السلام الحالية هي نبع للدماء، وهو ما أثار غضب المسؤولين في أنقرة، إذ استنكر نائب الرئيس التركي فؤاد أوكتاي تصريحات أكينجي هذه، ووصفها بأنها «تفتقر للمعرفة التاريخية».

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