شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول حزبي انتقد الغزو.. فاعتقلوه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أدى انتقاد أحد أعضاء مجلس بلدية «ديل أوفاسي»، التابعة لمدينة كوجالي، للحرب على سورية إلى اعتقاله من قبل الأمن التركي بتهمة عمل دعاية لتنظيم إرهابي.

وتعرض عضو المجلس البلدي في «ديل أوفاسي» للاعتقال عقب تصريحات له خلال اجتماع لمجلس البلدية في 10 أكتوبر الجاري، بقوله: «الحرب لا فائدة منها، ولا تجلب إلا الدماء والدموع والهدم. إن الحرب على منطقة روجافا لم تحقق الهدوء والاستقرار للبلاد، وكذلك لن تحقق السلام. الحرب الآن هي حرب بين قابيل وهابيل. هذه الحرب ليست صحيحة. إنها حرب بين الإخوة. الأخوة بيننا ما هي إلا كلمات على ورق. عندما يكون الموضوع عن الأكراد يتحد حزب الشعب الجمهوري مع حزب الحركة القومية. جميع الظالمين يتحدون ضد المظلومين. لكن سيحصل المظلومون على حريتهم عاجلا أو آجلا».

واقتادته قوات الأمن إلى مديرية الأمن للإدلاء بأقواله، وفقا لما نقله موقع صحيفة «زمان» التركية المعارضة أمس (الأحد)، وأحيل بعد ذلك إلى النيابة العامة ليتم إصدار مذكرة اعتقال في حقه، على خلفية تصريحاته المنتقدة للعدوان التركي على سورية والأكراد.