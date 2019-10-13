شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيات إيرانية تدعم العدوان والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)كشف قيادي كردي، أن المليشيات التي تقاتل تحت إمرة الحرس الثوري الإيراني هاجمت قوات سوريا الديموقراطية (قسد) في منطقة دير الزور شمال شرقي سورية بالتزامن مع الهجوم التركي.
وقال القائد العام لـ«قوات سورية الديموقراطية» مظلوم عبدي، إن مليشيات مدعومة من طهران بدأت بالهجوم على قواته من الجنوب.
ووفقاً لشبكة «صوت أمريكا» فقد أكد عبدي في مقابلة مع الصحفيين عبر الهاتف أن «المليشيات المدعومة من إيران والمتمركزة في دير الزور شنت هجوماً على القوات الديموقراطية السورية، الجمعة».
ورأى مراقبون أنه رغم خشية إيران من امتداد الصراع مع الأكراد إلى المناطق الكردية الإيرانية، إلا أنها أيضاً لا تستطيع في الوقت نفسه أن تخسر تركيا كصديق أكثر أهمية في غرب آسيا.
ومن الواضح أن إيران لم تتجاوز الخط الأحمر لأنقرة فيما يتعلق بالقضية الكردية، ولم تدن الاجتياح التركي لسوريا صراحة واكتفت بالدعوة فقط لوقف العمليات العسكرية.
في السياق، شهدت عدة مدن کردية في إيران، خلال الأيام الثلاثة الماضية، مظاهرات تندد بالهجوم التركي على شمال شرقي سورية.
ووفقاً لمقاطع بثها ناشطون عبر مواقع التواصل، فقد هتف المتظاهرون بشعارات ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيات إيرانية تدعم العدوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.