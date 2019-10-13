التليفزيون التونسي: قيس سعيد رئيساً لتونس بأكثر من 75 بالمئة من الأصوات

الموجز
أعلنت وسائل إعلامية تونسية عن فوز المرشح المستقل قيس سعيد برئاسة الجمهورية التونسية، في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التي جرت اليوم الأحد.
وأفاد التليفزيون الرسمي بأن قيس سعيد حصد 75 بالمئة من الأصوات بحسب نتائج الاستطلاع.
وقالت وكالة "سيجما كونساي" لسبر الآراء قولها إن قيس سعيد حصل على 76% من الأصوات مقابل 23.1% لنبيل القروي رجل الأعمال.
من انبها، قالت وكالة "أمرود" لسبر الآراء إن قيس سعيد (61 عاماً) حصد ما نسبته 72.53% من الأصوات مقابل 27.47% لمنافسه نبيل القروي رئيس حزب "قلب تونس".
وفي وقت سابق اليوم الأحد، تم إغلاق أبواب مراكز الاقتراع في تونس، أمام أكثر من 7 ملايين ناخب، بعد الإدلاء بأصواتهم وانتخاب رئيس للبلاد، في جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية.
وبدأت عمليات الفرز عقب إغلاق مراكز الاقتراع، وسط معلومات تتحدث عن تقدم المرشح قيس سعيد بنسبة كبيرة على منافسه القروي.
وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن نسبة الإقبال العام على التصويت في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بلغت 60%، مضيفة أن الإعلان الرسمي عن النتائج سيكون غداً الاثنين.
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