كلب مسعور هاجم مواطنين اثنين في عين جرفا

هاجم كلب مسعور المواطنين "ع. ش." "ه. ر" في بلدة عين جرفا- قضاء حاصبيا، وعضهما في انحاء مختلفة من جسديهما، ونقلا إلى مستشفى النبطية الحكومي.
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