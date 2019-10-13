حلو: قد ينقطع الخبز والبنزين والدولار لكن الأصوات الحرة لا تنقطع

أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هنري حلو​ أنه في تصريح له على احد مواقع التواصل الإجتماعي "عندما تكون السلطة في إضراب عن واجباتها، ويصبح همها ملاحقة من يتجرأ على إطلاق صرخة وقول الحقيقة، يكون البلد في أسوأ أيامه. قد ينقطع الخبز والبنزين والدولار، لكن الأصوات الحرة لا تنقطع".

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