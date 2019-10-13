عطالله: اذا استطاع اللبنانيون إنعاش التربية يمكن للبلد أن يصبح بألف خير

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب جورج عطاالله خلال تكريم الناجحين في الامتحانات الرسمية من أبناء بلدته كفرعقا، في احتفال أقيم في باحة جامعة AUCE ومعهد فريدي عطاالله كفرعقا أن "الهدف من هذا اللقاء هو اضافة للتكريم، إطلاق ما بدأنا نفقده في لبنان وهو القيمة للعلم والتربية بشقيها المنزلي والمدرسي"، مشيراً الى أنه "اذا استطاع اللبنانيون إنعاش التربية الحقيقية التي أصبحت شبه مفقودة، نتيجة تاثير العولمة، عندها يمكن للبلد أن يصبح بألف خير".

ورأى أن "المشكلة الأساسية التي نعاني منها، عدم وجود هدف واحد في البلد، لذلك يجب إطلاق التربية التي يجب ان تتجاوز كل الخلافات، والابقاء على مفهوم واحد وهو قيمة احترام الآخر المختلف".

وأثنى على مدراء المدارس الذين "تعبوا وسهروا على مؤسساتهم التربوية لنجاحها وتفوقها"، معلنا ان هذا النشاط هو "بداية لسلسة نشاطات من ورشة تربوية لبلدة كفرعقا، التي تتميز بوفرة المدارس والمهنيات والجامعة ضمن أرضها التي خرجت عدد كبير من الاجيال الناجحة، والتي حققت مراكز مهمة".

وطلب من الطلاب الناجحين أن "يتحملوا مسؤولياتهم الاضافية تجاه أهلهم الذين تعبوا امامهم، ولاساتذتهم الذين رافقوهم دوما بتلقينهم العلم والمعرفة"، داعيا إياهم إلى "أن يكونوا علامة فارقة في وطنهم، وأن يغلبوا المصلحة الوطنية على مصلحتهم الخاصة بالتمسك بالقيم الوطنية". وأشار إلى أنه "قدم إقتراح قانون حول "التربية الوطنية بالمجتمع"، لأن الالتزام بالوطن والقيم والأخلاق هو الأساس".