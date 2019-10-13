شدياق: أليس من الأفضل لمن يخطىء أن يعترف بخطئه عوضا عن التبرير؟

أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية ​مي شدياق​، في تصريح لها على احد مواقع التواصل الإجتماعي أنه "حقا أليس من الأفضل لمن يخطىء أن يعترف بخطئه، عوضا عن أن يحاول تبرير مواقفه بجمل ملتوية لن تفيده في التستير على إزدواجية كلامه؟".

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