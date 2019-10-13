شهيب: الحرية مفهوم يدركه الأحرار لا الأزلام والمتملقين

أكد وزير التربية والتعليم العالي ​أكرم شهيب​ في تصريح له على احد مواقع التواصل الإجتماعي "أننا نريد أن نسمعكم صوتنا الذي لا يخاف من حاقد ولا يخضع لقمع أو قيد أو غلبة، فالحرية مفهوم يدركه الأحرار لا الأزلام والمتملقين".

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