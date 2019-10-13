"النشرة": توجه لإلغاء إضراب الأفران غدا

علمت ​النشرة​"" ان مفاوضات مكثفة تجري مع نقابة الأفران لإلغاء الإضراب المقرر غدا. وتحدثت مصادر لـ"النشرة" ان توجيهات رئيس الجمهورية ميشال عون صدرت للمعنيين بوجوب حلّ الأزمة، وعلى هذا الاساس تكثفت الاتصالات تحت طائلة اتخاذ الحكومة إجراءات عدة من بينها تحرير سوق استيراد ​الطحين​. وعلّق أحد المتابعين للمحادثات أن الحكومة "تستخدم ​سياسة​ العصا والجزرة مع مستوردي الطحين".

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