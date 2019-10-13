السيسي أعلن الاتفاق مع رئيس وزراء إثيوبيا على اللقاء بروسيا لحل مسألة سد النهضة

أكّد الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ خلال ندوة تثقيفية نظمّها الجيش المصري، "أنّه اتّفق مع رئيس الوزراء الإثيوبي ​أبي أحمد​، على الاجتماع في ​روسيا​ للتباحث حول مسألة ​سد النهضة​ والتحرك إلى الأمام لحل هذه المسألة بشكل أو بآخر".

ومن المتوقّع حضور العديد من قادة الدول الإفريقية للقمة الروسيّة- الإفريقيّة المقرّر انعقادها في مدينة سوتشي يومي 23 و24 تشرين الأول الحالي.

وتسعى القاهرة منذ سنوات إلى حلّ أزمة السد، الّذي بدأت أعماله في نيسان 2011 بكلفة اربعة مليارات دولار، من خلال مباحثات مع الخرطوم وأديس أبابا، لكن حتّى الآن لم يتمّ التوصّل إلى اتفاق حول قواعد ملئ وتشغيل خزّان السد.