قرقاش: اجتماع وزراء الخارجية العرب أظهر عزلة سياسية لبعض الدول العربية

أكّد وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، تعليقًا على الاجتماع الطارئ ل​وزراء الخارجية العرب​ الّذي عُقد في ​القاهرة​، أنّ "رسالة القاهرة واضحة وصريحة، فالعزلة السياسيّة وتهميش الموقع والخروج عن الإجماع، نتيجة طبيعيّة حين تبيع سيادتك وترتهن أمنك ويعزلك محيطك، رسالة ناصحة ولعلّهم يدركون".

وكانت قطر والصومال قد تحفّظتا عن البيان الختامي لاجتماع وزراء العرب الطارئ الّذي عُقد أمس السبت. وكان الوزراء قد دانوا "العدوان التركي على الأراضي السورية"، وطالبوا بـ"وقفه والانسحاب الفوري للقوات التركية".