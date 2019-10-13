إصابة تسعة أشخاص في قصف بالهاون في محيط مطار مقديشو بالصومال

أفادت مصادر في الشرطة ​الصومال​ية و​الأمم المتحدة​ لوكالة "فرانس برس" بـ"إصابة تسعة أشخاص إثر هجوم بقذائف "الهاون" على محيط مطار ​مقديشو​".

وأوضحت أنّ "الجرحى هم ثلاثة جنود في بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (اميسوم)، موظّف مدني في القوة، موظّف في بعثة الأمم المتحدة وأربعة متعاقدين مع الأمم المتحدة".

وأكّد الممثل الخاص للأمم المتحدة في الصومال جيمس سوان في بيان، أنّ "الهجوم أدّى إلى إصابة أشخاص عدّة"، مؤكّدًا أنّ "لا مبرر لمثل هذه الأعمال العنيفة البشعة، والأمم المتحدة لا تزال مصمّمة على دعم الصومال في طريقها إلى السلام".