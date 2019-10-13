توقيع اتفاق بين سلطنة عمان ودمشق لاستعارة آثار سورية

أعلنت وزارة التراث والثقافة العمانية أنّ "​سلطنة عمان​ و​سوريا​ وقّعتا مذكرة تفاهم بين المتحف الوطني العماني والمديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا، تقضي بإعارة موقتة لمقتنيات من المديرية العامة للآثار والمتاحف السورية إلى المتحف العماني".

وأوضحت في بيان، أنّه "تمّ توقيع المذكرة خلال زيارة يقوم بها وزير الثقافة السوري محمد منير الأحمد للسلطنة على رأس وفد ثقافي"، مؤكّدةً أنّ "الإعارة تأتي بغرض الحفظ والصون، وإقامة معرض موقت بالمتحف الوطني في السلطنة".

ولفت مدير عام المتحف الوطني العماني جمال بن حسن الموسوي، في هذا الإطار، إلى أنّ "التوقيع على اتفاقية حفظ وصون اللقى السورية المتضرّرة خلال سنوات الأزمة، بما فيها عدد من القطع ذات المدلول والبعد التاريخي والجمالي الخاص من مدينة تدمر الأثرية، يجسّد إيماننا الراسخ بأنّ هذه الشواهد الأثرية تجسد التاريخ الإنساني والإرث الحضاري ليس لسوريا فحسب، وإنّما للإنسانية جمعاء".